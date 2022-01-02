ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "راي" في الفلبين إلى 407 أشخاص

11:49 ص الأحد 02 يناير 2022
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "راي" في الفلبين إلى 407 أشخاص

إعصار راي في الفلبين

مانيلا- أ ش أ:

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار "راي" (أقوى إعصار يضرب الفلبين في 2021) إلى 407 أشخاص، فيما لا يزال 78 شخصا في عداد المفقودين.

وذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، أن ألفا و147 شخصا أصيبوا جراء اجتياح الإعصار للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، في منتصف شهر ديمسبر الماضي؛ ما تسبب في هطول أمطار غزيرة ورياح عنيفة، وفق صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، الأحد.

ودمر "راي" 532 ألفا و96 منزلا، منها 169 ألفا و243 تم تدميرها بالكامل.

وفي تحديث منفصل، قالت وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية في الفلبين، إن الحكومة الوطنية قدمت الآن مساعدات مالية بقيمة 293 مليون بيزو للناجين من الإعصار.

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Asha
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