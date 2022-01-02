زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح جده ووالده الراحلين بمناسبة العام الجدبد

بيونج يانج - (د ب أ):

قالت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج اليوم الأحد إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون زار ضريح جده ووالده الراحلين في أول نشاط علني له يتم الإعلان عنه هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم زار قصر الشمس "كومسوسان"، حيث يوجد ضريحا والده الراحل والزعيم السابق كيم جونج-إيل وجده مؤسس الدولة كيم إيل-سونج، بمناسبة بداية العام الجديد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الزيارة جاءت بعد كشف النقاب عن أولويات السياسات لهذا العام بشأن تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز جهود مكافحة الفيروس، خلال اجتماع نادر لحزب العمال الحاكم استمر خمسة أيام وعُقد حتى آخر يوم من عام 2021.

وشوهدت شقيقة الزعيم كيم يو-جونج وهي تقف احتراما لتمثالي الزعيمين الراحلين.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، رافق كبار مسؤولي الحزب والجيش كيم في زيارته إلى الضريح، بما في ذلك تشوي ريونج-هيه، الرجل الثاني في النظام، وجو يونج-وون، المساعد المقرب من الزعيم.

واعتاد كيم على زيارة القصر في يوم رأس السنة الجديدة منذ توليه منصبه في أواخر عام 2011، باستثناء عام 2018.