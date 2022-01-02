سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة ردًا على سقوط صواريخ قبالة تل أبيب

02:15 ص الأحد 02 يناير 2022
سلاح الجو الإسرائيلي يقصف مواقع بغزة ردًا على سقوط صواريخ قبالة تل أبيب

قصف جوي

أ ش أ:

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، موقعًا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة وموقعًا آخر في جباليا شمال مدينة غزة.

ولم يبلغ عن وجود إصابات في صفوف الفلسطينيين هناك حتى الآن.

وذكرت القناة الـ 13 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي هاجم عدة أهداف في القطاع، ردًا على إطلاق صاروخين صباح السبت تجاه شواطئ جوش دان غرب تل أبيب.

وقالت صحيفة (معاريف) العبرية إن الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا في منطقتي خان يونس وجباليا، ردا على إطلاق نار من قطاع غزة على جوش دان في الصباح.

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية ذكرت - في وقت سابق اليوم - أن قادة التجمعات اليهودية بالقرب من قطاع غزة تلقوا إخطارًا بأن الجيش الإسرائيلي سيرد على سقوط الصاروخين قبالة ساحل تل أبيب صباح اليوم.

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