دول أفريقية تؤكد تضامنها مع الإمارات عقب الهجوم الإرهابي الحوثي

الإمارات - (أ ش أ)

أكد وزراء بدول جنوب أفريقيا والنيجر وغانا والكونغو، خلال اتصالات هاتفية الأربعاء، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تضامن بلادهم مع الإمارات عقب الهجوم الأخير لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية بأبوظبي.

وأعربت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا ناليدي باندور - وفقا لوكالة أنباء الإمارات - عن إدانتها واستنكارها للهجوم الإرهابي للحوثيين، وعن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أدان وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون والتكامل الإفريقي في النيجر حسومي مسعودو، الهجوم الإرهابي، مؤكدا تضامن بلاده الكامل مع الإمارات.

وأدانت غانا الهجوم الإرهابي للحوثيين على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوي، مؤكدة تضامن بلادها الكامل مع الإمارات.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا أبالا عن إدانته واستنكاره الشديدين لهجوم ميليشيا الحوثي، مشيرا إلى أن هذه العمليات الإرهابية تشكل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي، مؤكدا أهمية تصدي المجتمع الدولي بحزم للانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي وتشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة.