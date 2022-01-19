مالي تمنع طائرة عسكرية ألمانية من التحليق

11:38 م الأربعاء 19 يناير 2022
مالي تمنع طائرة عسكرية ألمانية من التحليق

مالي

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برلين - (د ب أ)

منع المجلس العسكري في مالي، اليوم الأربعاء، طائرة عسكرية ألمانية من التحليق في أجواء البلاد.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إنه تم الطلب إلى الطائرة، طراز "آيه 400 إم" أن تعود من حيث أتت.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري في مالي يحظر منذ نحو أسبوع حركة النقل الجوي لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" وذلك في إطار نزاع على عقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".

وكانت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أعلنت أول أمس الاثنين أن الحظر لا يسري على الرحلات التي لها أسباب طبية.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة مينوسما ومهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية في مالي وله هناك أكثر من 1300 جندي.

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