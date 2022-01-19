تونس تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

تونس- (د ب أ):

سجلت تونس أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في يوم واحد على الإطلاق منذ ظهور الوباء في البلاد قبل عامين، بأكثر من 12 ألف إصابة جديدة إلى جانب 12 حالة وفاة.

وأحصت وزارة الصحة 12 ألفا و436 إصابة جديدة بالفيروس في آخر تحديث لها نشر اليوم الأربعاء.

ولم تعرف تونس مثل هذا العدد من الإصابات من قبل حتى في ذروة الموجة الوبائية الخطيرة التي اجتاحتها الصيف الماضي، في مؤشر على تفشي سريع للمتحور الجديد "أوميكرون".

وأصبح العدد الاجمالي للوفيات 25 ألفا و468 منذ مارس 2020.

وتخص البيانات الجديدة يوم 17 يناير الجاري.

ويرقد في المستشفيات أكثر من 600 مريض بكورونا بجانب 135 في أقسام العناية المركزة و33 شخصا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت وزارة الصحة ، في وقت سابق ، إنها زادت من أعداد الأسرة في المستشفيات وكميات الأكسجين تحسبا لموجة وبائية جديدة.

وكانت السلطات فرضت في وقت سابق حظر تجوال ليلي بدءا من 13 يناير الماضي لمدة أسبوعين قابلة للتمديد بجانب تدابير أخرى مثل منع التجمعات وكافة التظاهرات وإجراءات مشددة في المعابر والحدود في مسعى لكسر حلقات العدوى.

ومن بين قرابة 5ر11 مليون نسمة استكمل نحو ستة ملايين و133 ألف شخص التطعيم ضد فيروس كورونا حتى يوم أمس الثلاثاء ، فيما تلقى أكثر من 977 ألف شخص جرعة ثالثة معززة.