أغرقت سيارات وحاصرت أحياء.. فيضانات تحول شوارع إسرائيل إلى "بِرك مياه" (صور وفيديوهات)

12:54 م الأحد 16 يناير 2022
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كتبت- رنا أسامة:

حوّلت الأمطار الجليدية المتواصلة منذ يوم الجمعة شوارع بإسرائيل إلى بِرك مائية أشبه بالأنهار، وحاصرت أحياء بأكملها، وأغرقت طرقًا وسيارات حسبما أظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية.

ووثّقت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، في مقطع فيديو، تحوّل شارع بمستوطنة بتكاح تكفا إلى ما يشبه النهر، ما دفع أحد سكانها لاستخدام زورق للتجول.

كما ظهرت سيارات في مدينة القدس المحتلة وهي مُحاصرة وغارقة تحت المياه.

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية بأن الفيضانات حاصرت أحد الأحياء بشكل كامل في مدينة اللد.

وغمرت الفيضانات مناطق أخرى وطرقات في وسط إسرائيل، بما في ذلك بتاح تكفا، ويفنه، ونتانيا، وكفر قاسم، حيث أغلقت الشوارع وتحولت إلى "بِرك مياه". كما حاصرت حوالي 18 ألف إسرائيلي في حي جاني أفيف.

وأخلي عدد من المنازل في حي نفيه يراك. وأبلغت البلدية السكان أن الدخول والخروج "يتم من خلال القطار فقط".

كما غطّت الثلوج قمة جبل الشيخ، شمالي البلاد، مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما ذكر موقع "مفزاك لايف" العبري.

ويُتوقع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية المتقطعة طوال اليوم، مصحوبة برياح قوية على جميع أنحاء البلاد، وثلوج على جبل الشيخ. وقد تكسو الثلوج مرتفعات الجولان أيضًا، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن مركز الإطفاء والإنقاذ في البلاد يُجري منذ الصباح الباكر عمليات إنقاذ مستمرة لمواطنين مُحاصرين داخل سيارتهم.

وبلغت درجات الحرارة العُظمى بحد أقصى في جميع أنحاء إسرائيل: 14 درجة مئوية في تل أبيب، و7 درجات في القدس، و13 درجة في حيفا، و15 درجة في بئر السبع، و18 درجة في إيلات، وفق جيروزاليم بوست.

وحذرت الأرصاد الجوية الإسرائيلية من فيضانات مُحتملة بصحراء يهودا والبحر الميت، وسط مخاوف من فيضانات على طول السهل الساحلي.

ويُتوقع أن تضعف الأمطار في الشمال والوسط، على أن يكون يوم غد الاثنين صافيًا مع استمرار البرد القارس، فيما تنخفض درجة الحرارة يوم الثلاثاء بشكل كبير لتصبح أكثر برودة، لكن بدون أمطار وسيكون الجو غائمًا جزئيًا، على أن تتساقط أمطار خفيفة مصحوبة برياح قوية يوم الأربعاء.

والشهر الماضي، لقي ما لا يقل عن 3 أشخاص حتفهم في إسرائيل إثر عاصفة شتوية صاحبها طقس بارد ورياح قوية وأمطار غزيرة.

كما تسببت العاصفة في سقوط أشجار وأعمدة كهرباء، مما أدى حينها إلى حرائق وفيضانات واسعة النطاق.

إسرائيل فيضانات غرق سيارات مدينة القدس المحتلة

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