مقتل ضابط أردني وإصابة 3 في إطلاق نار على حدود سوريا

وكالات:

أعلن الجيش الأردني عن وقوع اشتباك بين القوات المسلحة الأردنية ومجموعة من المهربين أدى إلى مقتل ضابط وإصابة 3 أفراد آخرين.

وبحسب بيان نشره الجيش الأردني عبر موقعه الرسمي: "صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أنه وفي فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري".

ووفقا للبيان: "أسفر الاشتباك عن مقتل نقيب وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلائهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري وجاري متابعة حالتهم الصحية".

وتابع المصدر أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة. مؤكدا أن "القوات المسلحة الأردنية تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب".