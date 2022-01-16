السودان يغلق مكتب قناة "الجزيرة مباشر" في الخرطوم

وكالات:

سحبت السلطات السودانية ترخيص مكتب قناة "الجزيرة مباشر" التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، لاتهامها بالتناول غير المهني للشأن السوداني.

وأفاد موقع "سودان تريبيون" بأن إغلاق مكتب القناة القطرية جاء بموجب قرار صادر عن وكيل وزارة الإعلام المكلف، نصر الدين أحمد.

وذكر القرار الموجه لدارة القناة أنه تقرر سحب الترخيص "الممنوح لمكتبكم بالخرطوم، اعتبارا من يوم السبت الموافق 15 يناير (كانون الثاني) 2022".

وعزا وكيل الإعلام القرار إلى "التناول غير مهني" من القناة للشأن السوداني، معتبرا أن القناة تبث محتوى إعلاميا مخالفا لسلوكيات وأعراف وأخلاقيات المهنة وأدبيات الشعب السوداني.

كانت السلطات السودانية أصدرت قرارا مماثلا في 30 مايو 2019 بإغلاق مكتب قناة الجزيرة، لكنها تراجعت عن القرار بعد شهرين من إصداره، وسمحت للقناة بالعودة للعمل.