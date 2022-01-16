بكين تسجل أول عدوى محلية بـ"أوميكرون" قبل الأولمبياد الشتوية

10:01 ص الأحد 16 يناير 2022
بكين تسجل أول عدوى محلية بـ"أوميكرون" قبل الأولمبياد الشتوية

أوميكرون

بكين- (د ب ا):

قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، سجلت العاصمة اليابانية بكين أول حالة عدوى محلية بمتحور أوميكرون.

وقد سجلت السلطات الصحية 65 حالة عدوى محلية بكورونا في أنحاء الصين اليوم الأحد، وحالة في العاصمة الصينية.

وعلى الرغم من أعداد الاصابات المنخفضة، فإنه من المرجح أن يمثل متحور أوميكرون تحديا لدورة الألعاب المقرر إقامتها قريبا في الصين، التي تتبع استراتيجية صارمة في مواجهة الفيروس، تعتمد على الاختبارات واسعة النطاق وفرض حظر التجوال وإجراءات الحجر الصحي والاغلاق.

وقد سجلت ما لا يقل عن 4 مناطق أخرى بالصين إصابات بمتحور أوميكرون، من بينها مدينة تيانجين الساحلية.

ومن المقرر أن تبدأ دورة الألعاب الشتوية في 4 فبراير المقبل في ظل إجراءات صارمة لمواجهة كورونا.

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