مظاهرات في ألمانيا ضد قيود كورونا و ضد حركة مناهضة للتطعيم

07:08 ص الأحد 16 يناير 2022
مظاهرات في ألمانيا ضد قيود كورونا و ضد حركة مناهضة للتطعيم

مظاهرة في ألمانيا

هامبورج - (د ب أ):

تجمع آلاف الأشخاص في أنحاء ألمانيا يوم السبت للاحتجاج، بعضهم ضد قيود الحكومة لاحتواء فيروس كورونا بينما تظاهر آخرون ضد حركة مناهضة للتطعيم.

وشارك أكثر من ألف شخص في هامبورج وحوالي 2500 شخص في فرايبورج بولاية بادن-فورتمبيرج، للاحتجاج ضد ما أطلق عليه المنظمون "أيدولوجيات المؤامرة".

ففي مظاهرة هامبورج، التي أعلنت كفعالية تحت شعار "التضامن والتنوير بدلا من أيدولوجيات المؤامرة"، كان قد تم التخطيط لها في الأساس كمظاهرة مناوئه لاحتجاج ينظمه مناهضو التطعيم وكان من المتوقع أن يشارك بها 15 ألف شخص.

وعلى الرغم من أن الشرطة حظرت فعالية مناهضي التطعيم، إلا أن آلاف الأشخاص المناهضين لإجراءات كوفيد-19 تجمعوا أمام متحف كونستهاله في هامبورج. وقدرت الشرطة أن عدد المشاركين يبلغ حوالي 3000 شخص ولم يضع معظمهم الكمامات ونشبت مشاجرات.

ورفضت محكمة إدارية استئنافا عاجلا قدمه منظم الاحتجاج لإلغاء قرار الحظر، والذي أشار إلى خطر انتشار فيروس كورونا كأساس للقرار.

وكان هناك عدد كبير من عناصر الشرطة يوم السبت في كلا من هامبورج وفرايبورج.

وفي فرايبورج، تجاوز عدد المتظاهرين المناهضين لحركة المؤامرة أولئك الذين يتظاهرون ضد قيود الإحتواء بحوالي 6 آلاف شخص.

ولم تسجل الشرطة في فرايبورج أي حوادث تذكر.

وفي مدينة دسلدورف غربي ألمانيا تظاهر أكثر من 7 آلاف شخص ضد التطعيم الإلزامي. وقال المتحدث باسم الشرطة في المساء إن المظاهرة كانت "سلمية وخالية من الإضطرابات إلى حد كبير".

ألمانيا كورونا مظاهرات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1101

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

924

متعافون اليوم

398879

إجمالي الإصابات

22123

إجمالي الوفيات

332531

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|كورونا في 24 ساعة| التحقيق في وفاة "الإبراشي".. وتحذير من نزلات البرد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا