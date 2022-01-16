استشاري مناعة: ارتفاع نسبة إصابات كورونا في الشرق الأوسط لا يدعو للقلق

لا تزال اللقاحات فعالة إلى حد كبير في الوقاية من أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت في الشرق الأوسط بنسبة 89٪، الأمر الذي يدعو للقلق.

الدكتور فاضل النعيمي، استشاري التغذية وخبير المناعة، قال إن ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا، أمر طبيعي؛ مع ظهور متحور اوميكرون الجديد، وهو أشد انتشارا، بالتالي معدل الإصابات سيرتفع بشكل كبير.

وأضاف النعيمي، أنه رغم ارتفاع نسبة الإصابة إلا أن في المقابل نسبة الوفيات في معدلها الطبيعي أو أقل؛ كون معظم دول العالم بصفة عامة، والشرق الأوسط والدول العربية بصفة خاصة طعمت معظم سكانها ضد الفيروس التاجي.

وأوضح استشار التغذية والمناعة، أن البيانات الإحصائية لمعدل إصابات ووفيات فيروس كورونا في الشرق الأوسط يؤكد اننا الأقل عالميا.

وتابع النعيمي، أن جائحة كورونا ما زالت منتشرة بشكل كبير، وعلى العالم التعايش معه، احيانا تنحصر الإصابات وأحيانا أخرى ترتفع، مؤكدا أن اللقاحات صارت أمرا ضروريا، وعلى الجميع الحصول عليها حتى إن لم تكن تمنع الإصابة بنسبة 100٪ لكنها تمنع تدهور الحالات.

واكد النعيمي أن الاعتماد على المناعة القوية واتخاذ الإجراءات الاحترازية سبيل مهم للحماية من كورونا، وارتفاع نسبة الإصابة مؤخرا لا يدعو للقلق فهو أمر طبيعي مع متحور جديد.