3 زلازل تضرب محافظات مختلفة في إيران

وكالات

ضربت 3 زلازل السبت، تراوحت قوتها بين 4.3 درجة و5.1 درجة على مقياس ريختر، محافظات مختلفة في إيران، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وضربت هزة بقوة 4.3 درجة محافظة بوشهر جنوب إيران، فيما ضربت هزة أخرى بنفس القوة محافظة أذربيجان الغربية على الحدود مع العراق.وضربت هزة ثالثة بقوة 5.1 درجة محافظة كرمان وسط البلاد.

وأسفرت الزلازل عن أضرار مادية بسيطة.