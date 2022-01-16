الأول قتل ربع مليون شخص.. أقوى 5 موجات تسونامي في التاريخ (فيديو)

وكالات:

دفعت موجات المد البحري "التسونامي" التي اقتحمت جزيرة تونجا، السبت، السكان إلى مناطق مرتفعة مثل الجبال، في وقت رصدت موجات مماثلة في جزيرة ساموا الأمريكية.

وأعلنت اليابان أن خطر وقوع تسونامي أصبح مرتفعا، بعدما ضرب سواحل تونجا. فيما نشرت حسابات على "تويتر"، الفيضانات في ولايات أمريكية نتيجة مد تسونامي الذي جعل السيارات تغرق في المياه.

وتسونامي هو موجة بحرية عاتية، تمتد إلى الشاطئ؛ بعد وقوع زلزال عنيف أو ثوران بركاني في قلب البحار والمحيطات، ويمكن أن يصل ارتفاع هذه الموجات إلى عشرات الأمتار، وتكون قادرة على تدمير ومحو مدن كاملة من الوجود. وهي واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية تدميرا.

سانريكو. اليابان 1896

كان زلزال سانريكو عام 1896، أحد أكثر الأحداث الزلزالية تدميرا في التاريخ الياباني.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 8.5 بمقياس ريختر في 15 يونيو 1896، على بعد 166 كيلومترًا تقريبًا من ساحل محافظة إيوات، هونشو.

ونتج عن ذلك موجات تسونامي دمرت حوالي 9000 منزل وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 22000.

وصلت الأمواج إلى ارتفاع قياسي بلغ 38.2 مترًا؛ سيظل هذا هو الأعلى على الإطلاق حتى تجاوزت موجات زلزال توهوكو 2011 2011 هذا الارتفاع بأكثر من مترين.

(صورة 1)

سد فايونت 1963 وانهيار الأرض

هو سد مهجور أنجز في عام 1959 في واد نهر فايونت تحت جبل توك على بعد 100 كيلومتر شمالي مدينة البندقية في إيطاليا.

هذا السد الذي يعتبر واحد من اكثر المشاريع دموية في العالم وأكثرها خسارة للأرواح والأموال حيث كان مسؤولاً عن وفاة حوالي 2000 شخص في انهيار أرضي عام 1963.

وقع الانهيار الأرضي من الجبال المحيطة ببحيرة السد لتتشكل موجة تسونامي ضخمة أدت إلى مقتل 200 شخص

وارتفعت الموجات لتتجاوز الـ 200 متر، لتقتل في طريقها جميع المهندسين الذين حضروا ولتتجاوز السد بكل سهول وتهجم على المدينة خلف السد وتدمرها بالكامل لتقتل أكثر من 2000 شخص في دقائق قليلة وتدمر كل شي في طريقها.

زلزال الجمعة العظيمة في ألاسكا عام 1964:

سجلت أمريكا الشمالية، أقوى زلزال في عام 1964.

ويطلق عليه أيضًا اسم زلزال الجمعة العظيمة، حيث وقع بتاريخ 27 مارس عام 1964 في منطقة برينس ويليام ساوند في ألاسكا، واستمر لمدة 4.5 دقيقة.

ويعتبر من أقوى الزلازل التي تعرضت لها الولايات المتحدة، حيث نتج عنه تسونامي بارتفاع بلغ حوالي 8.2 مترًا، وتسبب بمقتل العديد، ونتج عنه انهيار أرضي كبير تحت الماء.

أخطر تسونامي في العالم، اليابان عام2011:

تعرضت اليابان لموجات مد عاتية "تسونامي" سارت بسرعة 800 كيلومتر في الساعة مع ارتفاع أمواج 10 أمتار اجتاحت الساحل الشرقي ما أسفر عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص.

ونتج عن الزلزال الذي بلغت قوته 9.0 درجة، موجات تسونامي التي وصلت لعمق 24.4 كيلومتراً ما يجعله رابع أكبر زلزال يتم تسجيله على الإطلاق.

تم نقل حوالي 452،000 شخص إلى الملاجئ ولا يزالون نازحين من منازلهم المدمرة. واستغرقت اليابان أكثر من 5 سنوات لتعويض 235 مليار دولار من الأضرار.

تسونامي إندونيسيا 2004:

كان زلزالا قوته 9.1 درجة ضرب ساحل سومطرة ووقع على عمق 30 كيلومترا. وتسببت منطقة الصدع في موجات كارثية من تسونامي بطول 1300 كيلومتر تقريبا.

وصلت موجات تسونامي ما يقرب من 50 مترًا ووصل إلى 5 كيلومترات في الداخل بالقرب من موبولا، سومطرة.

وأصبح التسونامي، واحد من أكثر الموجات المسجلة على الإطلاق. وسجل هذا التسونامي خسارة تقدر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي ومقتل ما يقرب من 230 ألف شخص.