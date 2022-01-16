العالم في 24 ساعة.. "تسونامي" يهدد دول المحيط الهادي وخامنئي ينشر فيديو "مخطط اغتيال ترامب"

وكالات

شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها ثوران بركان هونجا تونجا هونج هاباي تحت سطح البحر، الذي تسبب في موجات المد البحري "التسونامي" التي اقتحمت جزيرة تونجا.

وفي إيران، نشر حساب المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، على "تويتر"، مقطع فيديو يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقاما لاغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق، قاسم سليماني.