سفير موسكو بواشنطن: المحادثات مع أمريكا والناتو لم تسفر عن نتائج مهمة

واشنطن - (د ب أ)

أعلن السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، أن محادثات روسيا مع والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، لم تسفر عن أية نتائج مهمة بعد.

وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "يجب الاعتراف بأن المناقشات التي جرت الأسبوع الماضي مع الولايات المتحدة والناتو لم تسفر بعد عن أية نتائج مهمة".

وأوضح السفير الروسي، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن روسيا ستتخذ قرارا بشأن استكمال المحادثات مع الناتو وواشنطن، بعد الاطلاع على الردود المكتوبة على مقترحاتها الأمنية، مضيفا "نتوقع ردودا مكتوبة من واشنطن وبروكسل على مسودة الاتفاقات الخاصة بنا (مسودة الضمانات الأمنية) بناء عليها سنتخذ قرارا حول جدوى المزيد من العمل المشترك".

وأشار أنطونوف إلى أن موسكو مستعدة لمناقشة المقترحات التي سيطرحها الجانب الأمريكي وحلف الناتو، مضيفا "نحن أيضا مستعدون لمناقشة المقترحات المضادة".

وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و10 يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا - الناتو في بروكسل ، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.