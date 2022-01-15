امرأة ترقص على كتلة جليدية في سيدني باستراليا.. ما السبب؟ (فيديو)

11:37 م السبت 15 يناير 2022
امرأة ترقص على كتلة جليدية في سيدني باستراليا.. ما السبب؟ (فيديو)

امرأة ترقص على كتلة جليدية في سيدني باستراليا

وكالات:

قدم أعضاء فرقة مسرحية أسترالية، عرضاً تضمن أداء حركات راقصة فوق كتلة جليدية ضخمة تذوب ببطء داخل المياه في ميناء سيدني، بهدف التحذير من أخطار تغير المناخ.

قدم المشاركون في العرض، حركات راقصة فوق كتلة ضخمة اقتُطعت من جبل جليدي يبلغ وزنها 2.7 طن، معلقة بواسطة رافعة.

وأخذت الكتلة الجليدية في الذوبان ببطء في مياه الميناء بينما كان أعضاء فرقة (ليجز أون ذا وول) أو (سيقان على الجدران) يتحركون فوقها في عرض استمر لثماني ساعات شاهدته حشود تجمعت داخل أوبرا سيدني الشهيرة في أستراليا.

ويستمر هذا العرض حتى السادس عشر من يناير الحالي.

استراليا كتلة جليدية ميناء سيدني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس أمم أفريقيا..صلاح يقود منتخب مصر لفوز بشق الأنفس على غينيا بيساو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا