امرأة ترقص على كتلة جليدية في سيدني باستراليا.. ما السبب؟ (فيديو)

امرأة ترقص على كتلة جليدية في سيدني باستراليا

وكالات:

قدم أعضاء فرقة مسرحية أسترالية، عرضاً تضمن أداء حركات راقصة فوق كتلة جليدية ضخمة تذوب ببطء داخل المياه في ميناء سيدني، بهدف التحذير من أخطار تغير المناخ.

قدم المشاركون في العرض، حركات راقصة فوق كتلة ضخمة اقتُطعت من جبل جليدي يبلغ وزنها 2.7 طن، معلقة بواسطة رافعة.

وأخذت الكتلة الجليدية في الذوبان ببطء في مياه الميناء بينما كان أعضاء فرقة (ليجز أون ذا وول) أو (سيقان على الجدران) يتحركون فوقها في عرض استمر لثماني ساعات شاهدته حشود تجمعت داخل أوبرا سيدني الشهيرة في أستراليا.

ويستمر هذا العرض حتى السادس عشر من يناير الحالي.