احتجاز رهائن في تيكساس الأمريكية بكنس يهودي.. والمسلح يعلن مطالبه (فيديو)

11:25 م السبت 15 يناير 2022
احتجاز رهائن في تيكساس الأمريكية بكنس يهودي.. والمسلح يعلن مطالبه (فيديو)

الشرطة الأمريكية

وكالات:

طالب رجل مسلح يحتجز رهائن داخل كنس يهودي في حي كوليفيل، بولاية تكساس الأمريكية، بإطلاق سراح شقيقته المحكوم عليها بالسجن، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وذكرت صحيفة "بي إن أو" الأمريكية، أن المسلح صرخ قائلا "إذا حاول أحد الدخول إلى المبنى، أخبركم بأنني سأقتل الجميع".

واحتجز مسلح عددا من الرهائن داخل كنس يهودي في حي كوليفيل، في ولاية تكساس الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه تم إخلاء السكان من حي كوليفيل، بينما تعمل قوات خاصة أمريكية على التعامل مع الحادث.

وغرد قسم شرطة كوليفيل عن الحادث، مؤكدا أن "قوات خاصة تتعامل مع حادث بالقرب من مجمع 6100 من طريق بليزانت ران، بالقرب من طريق تينكر والطريق السريع 26. وأكد ضابط في الموقع أن الوضع كان احتجاز رهائن، ولكن لم يتم تأكيد المزيد من المعلومات من قبل المسؤولين".

ونشرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، مقطع فيديو لمكان احتجاز المسلح الرهائن داخل الكنس اليهودي.

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