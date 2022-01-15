القبض على عضو سابق بمجلس الشيوخ على خلفية قتل رئيس هايتي

10:56 م السبت 15 يناير 2022
القبض على عضو سابق بمجلس الشيوخ على خلفية قتل رئيس هايتي

جوفينيل مويس

بورت أو برنس - (د ب أ)

ألقت السلطات في جامايكا على عضو مجلس الشيوخ السابق بدولة هايتي جون جول جوزيف، المشتبه به الرئيسي في قتل رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وذكر دينيس بروكس المتحدث باسم شرطة جامايكا إن السلطات ألقت القبض على جوزيف أمس الجمعة، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

يذكر أن الرئيس الراحل مويس جرى اغتياله في السابع من يوليو، حيث اقتحم مقر إقامته مسلحون في بورت أو برنس، عاصمة هايتي.

وبعد فترة قصيرة، قال رئيس الشرطة الوطنية آنذاك ليون تشارلز إن جوزيف وفر أسلحة وخطط لاجتماعات لتدبير الاغتيال.

ورفض بروكس التعليق على ما إذا كان الاعتقال تم بناء على طلب من مكتب التحقيقات الاتحادية "إف بي آي" في الولايات المتحدة، الذي يحقق أيضا في جريمة القتل.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن تقرير هيئة التحقيقات بشرطة هايتي يشير إلى أن جوزيف "كان له دور فعال بعزمه الشديد على قتل الرئيس".

جوفينيل مويس مجلس الشيوخ جامايكا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس أمم أفريقيا..صلاح يقود منتخب مصر لفوز بشق الأنفس على غينيا بيساو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا