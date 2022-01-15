ميقاتي يرحب بموافقة حزب الله وحركة أمل على المشاركة في جلسات الحكومة

بيروت - (د ب أ)

رحب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، مساء اليوم السبت، ببيان "حركة أمل" و"حزب الله" الذي أعلنا فيه الموافقة على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، وسوف يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لميقاتي: "يرحب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته".

وأضاف البيان "أن دولة الرئيس، وكما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المالية، ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها".

وأجرى ميقاتي، بحسب البيان "اتصالاً بفخامة رئيس الجمهورية ميشال عون وتشاور معه في الوضع".

وكان "حزب الله" و"حركة أمل" قد أعلنا في بيان مساء اليوم الموافقة على المشاركة في جلسات مجلس الوزراء.

يذكر أن وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" كانوا قد طالبوا في آخر جلسة عقدتها الحكومة في 12 أكتوبر الماضي بكف يد قاضي التحقيق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، لاتهامه بالاستنسابية والتسييس، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

ولم ينعقد مجلس الوزراء اللبناني منذ ذلك التاريخ، واشترط وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" المشاركة في جلسات الحكومة إذا اتخذت موقفاً من ملف انفجار مرفأ بيروت.