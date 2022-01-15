عقاب 100 جلدة لامرأة في إندونيسيا متهمة بالزنا.. و15 جلدة فقط للرجل

09:31 م السبت 15 يناير 2022
عقاب 100 جلدة لامرأة في إندونيسيا متهمة بالزنا.. و15 جلدة فقط للرجل

إندونيسيا

وكالات:

جُلدت امرأة إندونيسية الخميس الماضي، مئة جلدة كعقاب بعد أن أدانتها محكمة بالزنا، في إقليم آتشيه الذي يقع شمالاً، والذي يعتبر الإقليم الوحيد في البلاد الذي يطبق قوانين الجلد، بينما تعرض شريكها الذي رفض الاتهامات الموجهة إليه لـ15 جلدة فقط، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورو نيوز".

وقال إيفان نجار ألافي، رئيس مكتب التحقيقات لدى الادعاء، إن العقوبة التي أنزلت بالمرأة المتزوجة كانت أقسى، إذ اعترفت الأخيرة بخيانتها زوجها، بينما لم يتمكن القضاة من إدانة شريكها، المتزوج أيضا، بالطريقة نفسها، لأنه لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.

وقال ألافي في مؤتمر صحافي بعد تنفيذ العقوبة في مكان عام: "خلال جلسة المحاكمة لم يعترف الرجل بشيء، بل أنكر كل التهم الموجهة إليه. وهكذا، لم يكن بمقدور القضاء إثبات أنه كان مذنباً" مضيفاً أنه أدين أيضاً بتهمة "إظهار مودّة لامرأة غير زوجته"، بحسب ما ذكرته وكالة برس.

وكان سكان من المنطقة ضبطوا المدانيْن بـ"الجرم المشهود" في منشأة زراعية لإنتاج زيت النخيل.

وقال صحافي من فرانس برس إن المرأة لم تستطع تحمّل الألم خلال جلدها أمام الناس، فتم توقيف عقابها لوقت وجيز. وفي اليوم نفسه، اعترف رجل بممارسة أعمال جنسية مع فتاة قاصر، فتعرض لنفس العقاب الذي تعرضت له الزوجة.

وقال القضاء إن الرجل سيمضي 75 شهراً في السجن كذلك.

إندونيسيا الزنا الجلد المحاكمة

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