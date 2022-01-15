الرئاسي الليبي والبرلمان يبحثان سبل دعم العملية السياسية والدفع بمسار الانتخابات

طرابلس - (د ب أ)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في منطقة القبة شرقي البلاد، سبل دعم العملية السياسية، والدفع بالمسار الانتخابي.

وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، فقد اتفق الطرفان على استمرار التشاور بينهما، لضمان استقرار البلاد، والوصول إلى بر آمن.

وجدد اللافي خلال اللقاء التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات، من خلال خارطة طريق واضحة، وفق أسس قانونية ودستورية متينة، تلبي طموحات الشعب الليبي، والعمل على نجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، واعتباره طوق نجاة ليبيا.

كما أكد اللافي على دعم المجلس الرئاسي لجهود رئيس البرلمان في العمل على استصدار القوانين التي تساعد في لم شمل الليبيين، وتهدف لاستقرار البلاد.

جدير بالذكر أن الانتخابات العامة في ليبيا (التي كان من المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر الماضي) قد تأجلت لأجل غير مسمى بسبب خلاف الفرقاء السياسيين في البلاد على الإطار الدستوري والقوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو الأمر الذي أدى لعدم إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن القائمة النهائية لمترشحي انتخابات الرئاسة، والقوائم الأولية لمترشحي الانتخابات البرلمانية.