وزير الخارجية يستقبل جثمان السفير علاء رشدي في مطار القاهرة

وكالات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري ومساعدو الوزير وقيادات الوزارة مساء السبت بمطار القاهرة الدولي، جثمان السفير علاء رشدي، سفير مصر لدى روما. وقدموا أحرّ التعازي لأسرة الفقيد.

وزير الخارجية سامح شكري ومساعدو الوزير وقيادات الوزارة يستقبلون الآن بمطار القاهرة جثمان المرحوم السفير علاء رشدي، سفير مصر لدى روما، ويقدمون أحرّ التعازي لأسرة الفقيد… إنّا لله وإنّا إليه راجعون. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 15, 2022

ونعت وزارة الخارجية الجمعة ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية.

وذكرت - الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن السيد سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة يتقدمون بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، ويدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة ان "المرحوم السفير علاء رشدي مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.