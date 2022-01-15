وزير الخارجية يستقبل جثمان السفير علاء رشدي في مطار القاهرة

07:50 م السبت 15 يناير 2022
وزير الخارجية يستقبل جثمان السفير علاء رشدي في مطار القاهرة

سامح شكري

وكالات

استقبل وزير الخارجية سامح شكري ومساعدو الوزير وقيادات الوزارة مساء السبت بمطار القاهرة الدولي، جثمان السفير علاء رشدي، سفير مصر لدى روما. وقدموا أحرّ التعازي لأسرة الفقيد.

ونعت وزارة الخارجية الجمعة ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية.

وذكرت - الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن السيد سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة يتقدمون بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، ويدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة ان "المرحوم السفير علاء رشدي مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، يحظىَ بمحبة الجميع؛ كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج.

سامح شكري السفير علاء رشدي مطار القاهرة الدولي روما

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة وفاة "الإبراشي"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا