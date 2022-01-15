مظاهرة نسائية في العاصمة الأفغانية بعد مقتل فتاة عند حاجز لطالبان

07:40 م السبت 15 يناير 2022
مظاهرة نسائية في العاصمة الأفغانية بعد مقتل فتاة عند حاجز لطالبان

حركة طالبان

كابول - (بي بي سي)

نظمت مجموعة من النساء الأفغانيات مظاهرة في العاصمة كابول بعد مقتل شابة بالرصاص عند نقطة تفتيش تابعة لطالبان.

ورددت النساء هتافات تطالب العالم بالانتباه إلى مقتل زينب عبدالله البالغة من العمر 25 عاماً.

عائلتها قالت إن زينب كانت تسافر معهم في السيارة لحضور حفل زفاف ليلة الخميس، عندما أُطلقت رصاصة عليهم بعد أن سمح لهم بعبور نقطة التفتيش.

وقال والدها إنها كانت تعمل في أحد البنوك وإنها هي المعيلة الوحيدة للأسرة.

من جانبها تعهدت طالبان بالتحقيق في الحادث وتقديم الجناة للعدالة.

هذا المحتوى من

BBC
حركة طالبان مظاهرة نسائية كابول

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