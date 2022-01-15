برواتب تصل لـ60 ألف درهم.. وظائف شاغرة في أبوظبي

وكالات

أعلنت منظومة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة "تم" عن وظائف شاغرة تشمل 11 مجالاً وظيفيًا، برواتب تتراوح بين 5000 و60 ألف درهم شهريًا بحسب التخصصات والخبرات.

وتشمل الوظائف المطروحة مجالات الطاقة والتعليم والتصنيع والصحة والمالية والتأمين، والعقارات والتشييد والسياحة والتجارة وأنشطة الأعمال، والمعلومات والاتصالات والنقل، والإدارة العامة والدفاع والمعارض.

وكشفت منصة "تم" عن 150 وظيفة شاغرة في برنامج المسعفين الإماراتيين براتب يصل إلى 14500 درهم، و60 وظيفة شاغرة في برنامج إدارة المشاريع والمخاطر براتب 7500 درهم لحاملي درجة البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد.

وطرحت المنصة 49 وظيفة شاغرة للإناث في برنامج الممرض المدرسي براتب 10 آلاف درهم، للحاصلات على البكالوريوس في العلوم الطبية والتمريض.

طرح برنامج المدققين، البرنامج الاحترافي المتخصص في تطوير الكفاءات المواطنة في مهنة التدقيق والحسابات للتوظيف في شركات التدقيق الدولية العاملة في أبوظبي 60 شاغرًا وظيفيًا برواتب من 5000 إلى 10 آلاف درهم، للحاصلين على البكالوريوس في الأعمال والاقتصاد.