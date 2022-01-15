فيضانات في هاواي الأمريكية.. وتحذيرات من تسونامي يضرب الولايات المتحدة

وكالات:

ثار بركان تحت الماء قبالة تونجا اليوم، السبت، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مد بحري عاتية (تسونامي) في عدد من دول المحيط الهادئ، وأظهرت تغطية مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي موجات تقتحم بيوتا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "يورونيوز".

تحذيرات من تسونامي في الولايات المتحدة وتشيلي

قال مركز لرصد موجات التسونامي مقره الولايات المتحدة إنه رصد أمواج مد في عاصمة تونجا وعاصمة ساموا الأمريكية، محذراً من تسونامي قد يضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة، بينما شهدت هاواي فيضانات.

وفي تشيلي حذرت الهيئة الوطنية لحالات الطوارئ السبت من احتمال وصول "تسونامي محدود" إلى جزيرة الفصح (إيستر) وجزر أخرى بعد ثوران بركان في أرخبيل تونغا.

وذكرت الهيئة في بيان "كتدبير احترازي، يُطلب في أرخبيل خوان فرنانديز وجزر سان فيليكس وجزيرة الفصح والمنطقة القطبية جنوب تشيلي، مغادرة مناطق الشواطئ المعرضة لموجات تسونامي محدودة بسبب ثوران بركان في أرخبيل تونغا".

وفي أستراليا، ذكرت هيئة رصد الزلازل أن البركان ثار الساعة 0410 بتوقيت جرينتش على بعد نحو 65 كيلومتراً شمالي نوكو ألوفا عاصمة تونجا وتسبب في موجات مد ارتفاعها 1.2 متر.

وقالت الهيئة إنها تواصل متابعة الوضع، لكنها لم تصدر تحذيراً بالنسبة للبر الرئيسي في أستراليا أو جزرها أو الأراضي التابعة لها.

وقال مركز التحذير من موجات التسونامي في المحيط الهادئ إنه رصد موجات ارتفاعها 2.7 قدم (83 سنتيمتراً) في نوكو ألوفا وموجات ارتفاعها قدمان في باغو باغو عاصمة ساموا الأمريكية.

وأصدرت فيجي تحذيراً من موجات مد وحثت السكان على تجنب الشواطئ "نظراً لوجود تيارات قوية وموجات خطيرة".

ونشر جيسي تويسينو، المذيع التلفزيوني بالقناة الأولى في فيجي، تسجيلاً مصوراً على تويتر يظهر موجات ضخمة تغمر الشاطئ وأناسا يحاولون الهرب بسياراتهم من أمام الموجات القادمة.