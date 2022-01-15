الإمارات تعلن عقوبة "شاهد الزور"

12:46 م السبت 15 يناير 2022
الإمارات تعلن عقوبة "شاهد الزور"

الإمارات

أبوظبي - (د ب أ):

أفادت النيابة العامة في الإمارات، اليوم السبت، بأن الإعدام أو المؤبد عقوبة شاهد الزور إذا نجم عن شهادته الكاذبة نفس الحكمين.

وقالت النيابة العامة، خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي وأوردتها وكالة أنباء الإمارات ( وام) إنه من" شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها، سواءً أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".

ووفق النيابة، إذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها، حكم عليه بالسجن المؤقت، وإذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة السجن المؤبد، عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.

ولفتت النيابة إلى أن نشر هذه المعلومات يأتي في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

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