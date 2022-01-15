كوريا الشمالية تطلق المجموعة الثالثة من الصواريخ ردا على العقوبات الأمريكية

(بي بي سي):

قالت حكومة كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أجرت تجارب على إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر قبالة سواحلها الشرقية - في ثالث تجربة لأسلحتها هذا العام.

دافعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية عن برنامج الصواريخ، قائلة إن لها الحق في الدفاع عن النفس. وقالت إن الولايات المتحدة تعمد إلى تصعيد التوتر، بعد أن فرض جو بايدن عقوبات جديدة على ستة مسؤولين كوريين شماليين مرتبطين ببرنامج أسلحتها.

واختبرت بيونغ يانغ ثلاث مرات هذا العام أسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت لتفادي اعتراض صواريخها. وبحسب وكالة الأنباء المركزية في بيونغ يانغ اليوم السبت اختبرت كوريا صاروخاً محمولاً بسكك الحديدية في مناورات إطلاق يوم الجمعة.

ورصدت كوريا الجنوبية واليابان إطلاق قذيفة مجهولة الهوية في البحر قبالة ساحل كوريا الشمالية ، وقال مسؤولون في طوكيو إنه قد يكون صاروخا باليستيا آخر.

وكثفت بيونغ يانغ إطلاق الصواريخ في الأسابيع الأخيرة، لاختبار أسلحة جديدة تفوق سرعة الصوت، وحثت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على فرض مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية بعد تلك التجارب.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غريننفيلد، على موقع تويتر، إن كوريا الشمالية أطلقت ستة صواريخ باليستية منذ سبتمبر منتهكة بذلك قرارات مجلس الأمن.