الهند تسجل أكثر من 268 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و402 وفاة
نيودلهي- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم السبت تسجيل 268 ألفا و 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.
ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 36 مليونا و 850 ألفا و 962 حالة.
ونقلت صحيفة "بزينس ستاندارد" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 402 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 485 ألفا و752 .
وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في الهند 6041 حالة بزيادة قدرها 01ر5% عن يوم امس الجمعة، وفقا لبيانات وزارة الصحة.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان