أمريكا وفرنسا تعقدان افتراضيًا الحوار الرابع للفضاء الإلكتروني

05:46 ص السبت 15 يناير 2022
أمريكا وفرنسا تعقدان افتراضيًا الحوار الرابع للفضاء الإلكتروني

الفضاء الإلكتروني

(أ ش أ):

عقدت الولايات المتحدة وفرنسا، افتراضيا، الحوار الرابع الخاص بالفضاء الإلكتروني، على مدى يومي 13 و14 يناير الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم: إن ممثلين عن الدولتين أكدا أهمية التعاون عبر الأطلسي من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء الإلكتروني، كما ناقشا خطط فرنسا لإثارة هذه القضايا خلال رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2022.

وأضاف المتحدث أن الجانبين بحثا كذلك عددا من الأولويات من بينها جهود مكافحة القرصنة الإلكترونية مثل هجمات الفدية وغيرها، وبناء مصدات إلكترونية، والدفاع عن حقوق الإنسان عبر الإنترنت، وتعزيز إطار عمل لسلوك حكومي مسئول في مجال الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك عبر تحالف الناتو.

وذكر برايس أن ممثلي الولايات المتحدة وفرنسا ناقشا أيضا سبل دعم أوكرانيا في تعاملها مع الأنشطة الإلكترونية الضارة.

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Asha
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