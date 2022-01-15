حول العالم في 24 ساعة: شركة "بدر" تعلن تفاصيل توقف طائرتها في الأقصر

12:04 ص السبت 15 يناير 2022
حول العالم في 24 ساعة: شركة "بدر" تعلن تفاصيل توقف طائرتها في الأقصر

شركة بدر للطيران

وكالات:
شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان شركة طيران "بدر" السودانية، تفاصيل القبض على مواطن مصري، فضلا عن موافقة الصحة العالمية على علاجين جديدين لعلاج مرضى كورونا.

الصحة العالمية تيجراي طيران بدر السودان اعتقال راكب مرضى كورونا الدنمارك

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