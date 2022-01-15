حول العالم في 24 ساعة: شركة "بدر" تعلن تفاصيل توقف طائرتها في الأقصر
وكالات:
شهد العالم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، أبرزها إعلان شركة طيران "بدر" السودانية، تفاصيل القبض على مواطن مصري، فضلا عن موافقة الصحة العالمية على علاجين جديدين لعلاج مرضى كورونا.
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