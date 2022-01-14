بوريل: هناك إمكانية للتوصل لاتفاق إيراني نووي جديد

07:51 م الجمعة 14 يناير 2022
بوريل: هناك إمكانية للتوصل لاتفاق إيراني نووي جديد

جوزيب بوريل

بريست (فرنسا) - (د ب أ):

قال منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إبرام اتفاق جديد مع إيران للحد من قدراتها النووية بات ممكنا الآن، مشيرا إلى تحسن أجواء المفاوضات الجارية في فيينا.

وذكر بوريل في مدينة بريست الفرنسية: "كنت متشائما قبل ذلك، لكنني أعتقد الآن أننا يمكن أن نتوصل لاتفاق. أعتقد أننا بحاجة إلى تسريع وتيرة الأمور".

وأضاف: "هذا عمل مهم للغاية، وآمل أن نتمكن من إعلامكم بالنتائج النهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة".

جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي اتفاق إيران النووي

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