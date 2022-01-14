العراق: انفجار بعبوة ناسفة يستهدف مقر حزب رئيس البرلمان

وكالات:

قالت مصادر في الشرطة العراقية إن انفجارا بعبوة ناسفة استهدف مقر حزب تقدم الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بغداد في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة 14 يناير 2022 مما أدى إلى إصابة حارسين، حسبما افادت رويترز.

وذكرت الشرطة أن الانفجار ألحق أضرارا بأبواب المبنى ونوافذه.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث ولم يصدر تعليق بعد من الحلبوسي أو الحكومة العراقية على الانفجار.