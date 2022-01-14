حول العالم في 24 ساعة: إجراء إثيوبي جديد حول سد النهضة.. وجماعات تدعو لحرق إسرائيل
إعداد - محمد عطايا:
أعلنت إثيوبيا، الخميس، اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير المقبل، تمهيدا للملء الثالث لبحيرة سد النهضة الذي شيدته البلاد على نهر النيل الأزرق، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
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