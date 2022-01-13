جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى "حرق إسرائيل".. ما القصة؟

10:36 م الخميس 13 يناير 2022
جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى "حرق إسرائيل".. ما القصة؟

بنيامين نتنياهو

رام الله - (أ ش أ):

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الخميس أن جماعات ضغط تطلق على نفسها مسمى مجموعات دعم رئيس الوزرء السابق بنيامين نتنياهو، تنشر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "حرق" إسرائيل من أجل تغيير الحكومة وإعادة نتنياهو للحكم.

ونقلت الوكالة عن مراسلها داخل الخط الأخضر قوله إنه يتم تداول رسائل صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الى حرق المحاكم، ومحطات الوقود، ومراكز الشرطة والحافلات والمؤسسات الرسمية.

وانتشر التسجيل الصوتي على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو دعا الى تنظيم مظاهرات صاخبة يوم الثلاثاء المقبل ضد الحكومة الحالية.

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بنيامين نتنياهو حرق إسرائيل إسرائيل

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