ارتفاع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات اقتصادية أمريكية نشرت اليوم الخميس ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة خلال الأسبوع المنتهي يوم 8 كانون الثاني/يناير الحالي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 23 ألف طلب إلى 230 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 207 آلاف طلب. كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 200 ألف طلب.

ومع الارتفاع غير المتوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي وصل الرقم إلى أعلى مستوى له منذ 8 أسابيع عندما سجل 270 ألف طلب في الأسبوع المنتهي يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسبوع المنتهي يوم أول يناير الحالي بمقدار 194 ألف طلب إلى 559ر1 مليون طلب.

ومع التراجع الكبير انخفض عدد طلبات الحصول إعانة البطالة المستمرة إلى أقل مستوى له منذ سجل 556ر1 مليون طن في الأسبوع المنتهي في 2 يونيو 1973.

وتراجع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربع الماضية بمقدار 77 ألف طلب إلى مليون و5ر721 ألف طلب، مقابل مليون و5ر798 ألف طلب في الأسبوع السابق ليصل إلى أقل مستوى له منذ آذار/مارس 2020.