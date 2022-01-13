المستشار الألماني يدعو لمزيد من الحوار لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا

10:12 م الخميس 13 يناير 2022
المستشار الألماني يدعو لمزيد من الحوار لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا

أولاف شولتس

برلين - (د ب أ):

لم يمنع عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع روسيا هذا الأسبوع، المستشار الألماني أولاف شولتس من الدعوة اليوم الخميس لمزيد من الحوار في مواجهة تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.

وقال شولتس، عقب مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته في برلين، إن كل شيء يجب أن يتم معا لتخفيف حدة تصعيد الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار الزعيم الألماني إلى أنه قد يُعقد قريبا اجتماع للمفاوضين وفقا لما يطلق عليه صيغة نورماندي، بحيث تجلس أوكرانيا وروسيا معا مع فرنسا وألمانيا كوسيطين.

وحاول كل من شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرات عدة إحياء مفاوضات نورماندي. وقال شولتس إننا "سعداء للغاية لأن المفاوضين من كل الأطراف الأربعة سيلتقون مجددا قريبا لبدء مباحثات تحضيرية من أجل ذلك".

وعقد أخر اجتماع رفيع المستوى وفق إطار العمل الرباعي في باريس في عام 2019.

وعقدت اجتماعات هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة وروسيا من جهة ، وبين حلف شمال الأطلسي "الناتو" وروسيا من جهة أخرى ، وضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من أجل هدف واحد هو تخفيف حدة أزمة بشأن الحدود الأوكرانية.

وقال روته في برلين إن من المهم للغاية أن يكون بإمكان أوروبا القيام بدور مستقل يتسم بالثقة بالنفس في الكثير من القضايا السياسية. وشدد الزعيم الهولندي على أن أوروبا يجب أن تكون لاعبا وليس مجرد ساحة لعب.

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