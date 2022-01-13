لبنان يعتذر بسبب وضع علم الكويت بدلا للإمارات بافتتاح مركز طبي ببيروت

09:43 م الخميس 13 يناير 2022
لبنان يعتذر بسبب وضع علم الكويت بدلا للإمارات بافتتاح مركز طبي ببيروت

لبنان

بيروت - (أ ش أ):

توجهت مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء اللبناني بالاعتذار لوضع علم دولة الكويت بدلا من علم دولة الإمارات على المنصة خلال حفل افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد العلاجي والمخصص للكشف عن فيروس كورونا والذي تبرعت به دولة الإمارات العربية المتحدة بواجهة بيروت البحرية، وحضر الافتتاح رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الصحة فراس الأبيض أمس /الأربعاء/.

وأكدت مديرية المراسم بمجلس الوزراء ،في بيان توضيحي اليوم /الخميس/، أنه خلال التحضير لإفتتاح المركز، نشرت أعلام دولة الإمارات داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة، إلا أن خطأ حدث نتيجة التباس لدى أحد الموظفين بخصوص العلم الذي وضع على المنصة بجانب العلم اللبناني بحيث وضع علم دولة الكويت بدلا علم دولة الإمارات.

هذا المحتوى من

Asha
لبنان مركز طبي ببيروت مجلس الوزراء اللبناني بيروت الكويت الإمارات

الخبر التالى:

المستشار الألماني يدعو لمزيد من الحوار لتخفيف التوتر بشأن أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1011

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

912

متعافون اليوم

396699

إجمالي الإصابات

22063

إجمالي الوفيات

330714

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا