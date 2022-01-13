منظومة الأسمدة.. بيان من الزراعة بشأن التوزيع في دمياط

"وقاية النباتات" يستقبل وفدا علميا من نيجيريا للتعرف على دور ومهام

كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور حسن الفولي، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، محافظة دمياط لمتابعة منظومة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة أصول وزارة الزراعة في المحافظة.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، جاء ذلك بحضور المهندس سميح عبدالسميع، مدير مديرية الزراعة في دمياط،

وخلال الزيارة تم التأكيد على تطبيق قدر كاف من المرونة في توزيع الأسمدة على المزارعين وتوزيع الأسمدة طوال أيام الأسبوع والالتزام بالبيع وفقا للأسعار المحددة وأن يتم إعلانها للمزارعين بأماكن ظاهرة وواضحة بالجمعيات مع حث جميع المزارعين على سرعة استلام كارت الفلاح.

وأكد الفولي على تنفيذ توجيهات وزير الزراعة برفع كفاءة الأصول واستغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق عائد اقتصادي مع مراعاة ضوابط وإجراءات الحوكمة والفصل بين الاختصاصات في تنفيذ الأعمال مع ضرورة الاستماع لآراء وشكاوى المزارعين والعمل على إيجاد حلول لها.​