كورونا: وفاة شخص كل ساعة في تونس التي تبدأ اليوم تنفيذ حظر التجول الليلي

تونس- (بي بي سي):

بناء على قرار المجلس الوزاري في تونس تبدأ البلاد اليوم تطبيق قرار منع التجول ليلا ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، على أن تتولى السلطات المحلية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات بفيروس كورونا في مناطقها لتطبيق الإجراء.

كما تقرر تأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات وتطبيق الإجراءات المقترحة في عدد من الولايات لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، بناءًا على مراجعة وزارة الصحة وحسب تطور الوضع الوبائي في البلاد.

وانضمت صفاقس أمس إلى ولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة والمنستير وسوسة، في منع التجمعات والمظاهرات وحظر التجول الجزئي ليلا، للحد من تفشي الفيروس.

كما أعيد فرض إلزامية وضع الكمامة وتطبيق البروتوكول الصحي بشكل صارم في المقاهي والحانات والفضاءات العامة والخاصة المغلقة وفي وسائل النقل.

ويصف المسؤولون في وزارة الصحة الوضع الوبائي في البلاد بالحرج مع بلوغ معدل حالة وفاة كل ساعة بالفيروس منذ قرابة الأسبوع.

وقرر المجلس الوزاري تشديد تطبيق الإجراءات الصحية في مختلف القطاعات وتشديد مراقبة جواز التلقيح، إلى جانب العمل على مواصلة المراقبة الصحية على المعابر الحدودية عبر إجراء تحاليل التقصي لكافة الوافدين على البلاد التونسية.

ودعا المجلس التونسيين إلى تفادي السفر إلى المناطق الموبوءة خارج الأراضي التونسية إلا للضرورة القصوى، كما دعا إلى التشجيع على اعتماد آلية العمل عن بعد.