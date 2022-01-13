أسترازينيكا: "فاكسزيفيريا" أدى لزيادة الاستجابة المناعية لمتحورات جديدة عند استخدامه كجرعة معززة

لندن-(د ب أ):

تقول شركة "أسترازينيكا" إن نتائج التحليل الأولي لتجربة جارية للسلامة والمناعة، أظهرت أن لقاحها المضاد لمرض "كوفيد -19" والذي يحمل اسم "فاكسزيفيريا"، أدى إلى زيادة الاستجابة المناعية تجاه متحورات "بيتا" و"دلتا" و"ألفا" و"جاما"، عندما يتم إعطائه كجرعة ثالثة معززة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأن تحليلا منفصلا لعينات من التجربة، أظهر استجابة متزايدة للأجسام المضادة لمتحور "أوميكرون"، بحسب ما تقوله "أسترازينيكا" في بيان لها.

وقد لوحظت النتائج بين الأفراد الذين حصلوا من قبل على لقاح "فاكسزيفيريا" أو لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (ام ار ان ايه).