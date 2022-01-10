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مصر تعزي أمريكا بضحايا حريق نيويورك

01:44 م الإثنين 10 يناير 2022
مصر تعزي أمريكا بضحايا حريق نيويورك

أرشيفية

وكالات:

تقدمت مصر بخالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إثر حادث حريق مبنى سكني بمدينة نيويورك، مما أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين.

كما أعربت مصر، حكومةً وشعبًا، عن صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين، ومؤكدةً على تضامنها مع الولايات المتحدة في هذا الحادث الأليم.

وأمس لقي 19 شخصا مصرعهم، بينهم 9 أطفال، جراء حريق نشب في مبنى سكني بولاية نيويورك.

وذكرت وسائل إعلامية أن 13 شخصا نقلوا إلى المستشفى، في حالة حرجة، وسط قلق من زيادة الوفيات.

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