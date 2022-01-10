أمير الكويت يبعث برقية تعزية لبايدن بضحايا حريق مبنى سكني في نيويورك

الكويت - أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف آر. بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذي اندلع في أحد المباني السكنية في مدينة نيويورك الامريكية، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين راجيا سموه رعاه الله للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى رئيس الولايات المتحدة الامريكية ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق.