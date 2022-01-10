رئيس كازاخستان يكشف سبب تراجع المسلحين عن الاستيلاء على قصر الرئاسة

موسكو - أ ش أ

كشف الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، عن أن المسلحين تخلوا عن خطط الاستيلاء على القصر الرئاسي بعد علمهم بوصول قوات معاهدة منظمة الأمن الجماعي.

وقال توكايف - خلال قمة غير اعتيادية عبر تقنية الفيديو لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الإثنين: "توجهت كازاخستان بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقد تخلى المسلحون عن خططهم للاستيلاء على القصر الرئاسي بعد علمهم بوصول ثلاث طائرات نقل عسكرية لقوات هذه المنظمة إلى العاصمة نور سلطان".