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رئيس كازاخستان يكشف سبب تراجع المسلحين عن الاستيلاء على قصر الرئاسة

12:07 م الإثنين 10 يناير 2022
رئيس كازاخستان يكشف سبب تراجع المسلحين عن الاستيلاء على قصر الرئاسة

قاسم جومارت توكايف

موسكو - أ ش أ

كشف الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف، عن أن المسلحين تخلوا عن خطط الاستيلاء على القصر الرئاسي بعد علمهم بوصول قوات معاهدة منظمة الأمن الجماعي.

وقال توكايف - خلال قمة غير اعتيادية عبر تقنية الفيديو لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الإثنين: "توجهت كازاخستان بطلب المساعدة من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وقد تخلى المسلحون عن خططهم للاستيلاء على القصر الرئاسي بعد علمهم بوصول ثلاث طائرات نقل عسكرية لقوات هذه المنظمة إلى العاصمة نور سلطان".

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Asha
قاسم جومارت توكايف موسكو كازاخستان منظمة الأمن الجماعي

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