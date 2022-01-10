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رئيس بيلاروسيا يقدم تعازيه لنظيره الكازاخي في ضحايا الاحتجاجات الأخيرة

11:38 ص الإثنين 10 يناير 2022
رئيس بيلاروسيا يقدم تعازيه لنظيره الكازاخي في ضحايا الاحتجاجات الأخيرة

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو

مينسك - أ ش أ

أعرب الرئيس البيلاروسي،ألكسندر لوكاشينكو،عن خالص تعازيه لرئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، لسقوط ضحايا جراء الاحتجاجات التي شهدتها كازاخستان مؤخرا.

وقال لوكاشينكو - في بيان للرئاسة البيلاروسية، اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - "لقد علم شعب بيلاروسيا بقلق بالغ الأحداث المأساوية في كازاخستان وقد أظهر الهجوم المنظم لمجموعات العصابات على كازاخستان، والذي تسبب في وقوع العديد من الخسائر البشرية والدمار، لنا مرة أخرى كل التهديد الرهيب الذي يشكله الإرهاب الدولي على العالم".

وأضاف أن "الهدف التخريبي للمتطرفين واضح، وهو زعزعة استقرار كازاخستان متعددة الأعراق، وزرع الفوضى، وإطلاق العنان لحرب بين الأهالي في البلاد من أجل ارتكاب انقلاب مناهض للدستور وتغيير المسار السياسي".

وأشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروسيا واجهت بالفعل تحديا مشابها، لذا فهي تتفهم خطورة الوضع والمسؤولية الجسيمة للقيادة عن مصير البلاد، معربا عن عن أمل بلاده "في إحلال السلام والوئام في كازاخستان في أقرب وقت ممكن ومستعدون للمساعدة في استقرار الوضع بكل الطرق الممكنة".

هذا المحتوى من

Asha
ألكسندر لوكاشينكو ضحايا الاحتجاجات كازاخستان بيلاروسيا

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