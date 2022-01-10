كورونا: إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية جديدة

تل ابيب-(بي بي سي):

سجلت إسرائيل نحو 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ما يعد أعلى حصيلة إصابات يومية تشهدها البلاد منذ تفشي الوباء.

وارتفعت أعداد الإصابات الحرجة إلى 203، وتتوقع مصادر صحية بأن تسجل إسرائيل بين نصف مليون إلى مليون ونصف مصاب خلال الأسبوع المقبل في ظل تفشي متحور أوميكرون.

ووجه الوزراء في المجلس الوزراي المصغر لشؤون كورونا انتقادات للحكومة بفقدان سيطرتها على حصر الإصابات بالمتحور الجديد.

وأعلن أمس عن إصابة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف بمتحور أوميكرون.

وذكرت مصادر صحية لبي بي سي أن أعداد الإصابات الفعلية يفوق بكثير تلك المسجلة بسبب حالة الفوضى في مراكز الفحوصات.