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بوتين: "الإرهاب العالمي" استهدف كازاخستان

11:32 ص الإثنين 10 يناير 2022
بوتين: "الإرهاب العالمي" استهدف كازاخستان

فلاديمير بوتين

موسكو-(بي بي سي):

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ما شهدته كازاخستان من إضطرابات كان بمثابة " هجوم من قوى الإرهاب العالمي"

وكان عشرات القتلى قد لقوا حتفهم في موجة الاحتجاجات في كازاخستان التي خرجت احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.

وشدد بوتين في اجتماع ضمه مع عدد من زعماء الدول المجاورة لروسيا على أن تحالف منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن يسمح بقيام "ثورات ملونة" في المنطقة، في إشارة إلى الانتفاضات الشعبية التي شهدتها جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق خلال العقدين الماضيين والتي كانت في أغلبها معارضة لسلطة موسكو.

من جهته قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايييف، إن بلاده شهدت محاولة انقلابية.

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فلاديمير بوتين كازاخستان احتجاجات كازاخستان الإرهاب أسعار المحروقات أخبار BBC

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