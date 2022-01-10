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الرئيس الكازاخستاني: قوى مخربة خططت ونظمت الأحداث الأخيرة

10:31 ص الإثنين 10 يناير 2022
الرئيس الكازاخستاني: قوى مخربة خططت ونظمت الأحداث الأخيرة

قاسم جومارت توكاييف

وكالات:

قال الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، إن الأحداث في بلاده تم تنسيقها من مركز واحد، وكانت مخططة ومنظمة من قبل قوى مخربة، كما شارك في الاشتباكات أجانب، حسبما نقلت روسيا اليوم الإخبارية.

وقال الرئيس الكازاخستاني خلال جلسة افتراضية استثنائية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم الاثنين، إن المنظمة أثبتت نجاعتها وقدرتها في ضمان الأمن في بلدان المنظمة.

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