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إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا

08:38 ص الإثنين 10 يناير 2022
إصابة وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بكورونا

فيروس كورونا

تل أبيب-(د ب أ):

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين بإصابة وزير الأمن الداخلي عومير بار-ليف بفيروس كورونا.

وذكرت التقارير أنه تم اكتشاف إصابة بار-ليف بعد إصابة مسؤول كبير في مكتبه أيضا بالفيروس.

ويخضع بار-ليف حاليا للعزل وفقا للإجراءات المعمول بها.

وسيتم إخضاع جميع العاملين في مكتب الوزير لفحوصات كورونا.

وسجلت إسرائيل خلال الأيام الأخيرة ارتفاعات قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، في ظل اتساع تفشي المتحور أوميكرون.

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