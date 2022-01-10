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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز الـ 1ر307 مليون إصابة

07:53 ص الإثنين 10 يناير 2022
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز الـ 1ر307 مليون إصابة

فيروس كورونا

نيويورك-(د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر307 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 4ر9 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 307 ملايين و141 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 488 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و 417 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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